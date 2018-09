Polizeidirektion Worms / rauchende Nüsse lösen ...

rauchende Nüsse lösen Feuerwehreinsatz aus

Sulzheim - Kurze Aufregung entstand am Samstagmittag für die 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wörrstadt, Sulzheim und Rommersheim und der Wörrstädter Polizei. Gegen 14:50 Uhr löste eine entsprechende Notrufmeldung, dass in der Gartenfeldstraße eine Garage brenne, deren Einsatz aus. Die Feuerwehr konnte den angeblichen Brand mit geringem Löschmitteleinsatz löschen. Als Grund stellte sich schnell heraus, dass der Hausbesitzer Walnüsse zum Trocknen auf eine aktivierte Herdplatte des Backofens in seiner Garage gelegt hatte und anschließend das Haus verließ. Beim Trocknungsprozess kam es dann zu einer starken Rauch- und leichten Brandentwicklung. Es entstand kein Personen- oder Gebäudeschaden. Über die weitere Verwendbarkeit der Nüsse liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-9110 www.pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.