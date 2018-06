Polizeidirektion Worms / Renitente Ladendiebinnen

Renitente Ladendiebinnen

Worms - Am Dienstagmittag beobachtete eine Ladendetektivin des C&A Worms zwei Frauen, die in mitgebrachte Taschen Kleidung packten und im Anschluss das Geschäft verließen, ohne zu bezahlen. Nachdem die Diebinnen angesprochen wurden, ergriffen beide die Flucht. Der Detektivin gelang es, die Tasche einer Diebin zu ergreifen, worauf es zu einem Gerangel der Beteiligten kam, in deren Verlauf die Detektivin leicht am Arm verletzt wurde. Eine Angestellte des C&A kam ihrer Kollegin zu Hilfe, worauf sich die zweite Diebin einmischte, der Detektivin auf die Hände schlug, sodass sie die Tasche loslassen musste. Die 43- und 48-jährigen Wormser Täterinnen flüchteten, konnten aber kurz darauf durch die Polizei mit der Beute angetroffen werden, welche sichergestellt wurde. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-110 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.