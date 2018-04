Polizeidirektion Worms / Roller angezündet

Roller angezündet

Kirchheimbolanden - Bislang unbekannte Täter setzen am 21.04.2018, gegen 00:23 Uhr, einen abgestellten Roller in Brand. Im Rahmen der Streife kann dieser auf dem Parkplatz der KV Donnersbergkreis festgestellt werden. Der Brand wird durch die Feuerwehr Kirchheimbolanden gelöscht. Es entsteht ein Schaden i.H.v. 2.000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9110 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.