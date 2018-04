Polizeidirektion Worms / Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Worms - Am Samstag, 14.04.2018, befährt ein 62jähriger gegen 21:00 Uhr mit seinem Pkw die Klosterstraße in Worms aus Richtung Scheidtstraße kommend in Richtung Innenstadt. Als er nach links auf das WEP-Gelände abbiegen will übersieht er hierbei einen 27jährigen Rollerfahrer, der die Klosterstraße in Richtung Scheidtstraße befährt und kollidiert mit ihm. Durch den Aufprall wird der Rollerfahrer auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert, wobei er sich Prellungen und Schürfwunden an Kopf und Beinen zuzieht. Er wird ins Klinikum Worms verbracht, wo er ärztlich versorgt wird. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,- Euro.

