Polizeidirektion Worms / Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Sachbeschädigung an Toilettenhäuschen

Kirchheimbolanden - In der Nacht vom 04.10.2018 auf den 05.10.2018 kam es zu einer Sachbeschädigung eines Toilettenhäuschens auf dem Gelände der Grundschule in Kirchheimbolanden. Durch Feuerlegung in der Nasszelle wurde dieses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

