Polizeidirektion Worms / Schmuck und Bargeld bei Einbruch ...

Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Eisenberg - Schamlos ausgenutzt haben der oder die Täter die Abwesenheit eines Hausbesitzer in der Karl-Marx-Straße. In der Zeit vom 31.10. bis zum 02.11.2018 wurde nämlich der Rollladen des Küchenfensters hochgedrückt und dieses dann aufgehebelt. Im Anschluss konnte hierdurch dann das Anwesen, in aller Ruhe, nach Geld und Schmuck durchsucht werden, wobei der oder die Täter dann auch fündig wurden.

Da keinerlei Hinweise auf den oder die Übeltäter vorliegen, werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können gebeten, sich mit der Polizei in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

Um es den Einbrechern schwerer zu machen wird geraten, die Rollläden mittels Sicherungen gegen Hochrücken zu sichern.

