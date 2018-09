Polizeidirektion Worms / Schulweg- und Fahrradkontrollen

Schulweg- und Fahrradkontrollen

Worms - Bei gestern in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 09:00 Uhr durchgeführten Schulwegkontrollen an der Westend-Grundschule und der Nibelungen-Realschule Plus zeigten sich die Betroffenen überwiegend einsichtig und begrüßt die Maßnahme. Insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer hatten nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt.

Weiter war an diesem Vormittag die Innenstadt im Visier der Polizeibeamten. Immer wieder kommt es in der Wormser Fußgängerzone zu gefährlichen Situation, wenn Fahrradfahrer zu schnell oder zu dicht an Fußgängern vorbeifahren. Bei Fahrradkontrollen verwarnten die Beamten gestern 30 Radler, die trotz Verbots durch die Fußgängerzone fuhren. Das verbotenerweise Befahren mit dem Rad kann mit einem Verwarnungsgeld von 15 bis 30 Euro geahndet werden.

