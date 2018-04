Polizeidirektion Worms / Schwerer Unfall in Bechtolsheim

Schwerer Unfall in Bechtolsheim

Bechtolsheim - Am Montag, 23.04.2018, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Bechtolsheim. Eine 54-Jährige aus Gau-Odernheim befuhr die L436 in Richtung Undenheim und wollte nach links in die K31 in Richtung Biebelnheim abbiegen. Hierbei übersah sie einen bevorrechtigten entgegenkommenden 34-Jährigen aus Bechtolsheim. Beide Fahrzeuge kollidierten nahezu frontal. Hierbei wurden beide Fahrer leicht und ein 19-Jähriger Mitfahrer aus dem Fahrzeug der Gau-Odernheimerin schwer verletzt. Der 19-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mainz gebracht. Die Fahrer kamen in Krankenhäuser in Worms und Alzey. An den PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

