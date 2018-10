Polizeidirektion Worms / Sonderkontrolle Handy im Straßenverkehr.

Sonderkontrolle Handy im Straßenverkehr.

Eisenberg (Pfalz) - In Eisenberg (Pfalz) wurde am 02.10.2018 eine Kontrollmaßnahme zum Thema "Ablenkung im Straßenverkehr durch Mobiltelefone" durchgeführt. Innerhalb von 3 Stunden fielen 6 Fahrzeugführer und ein Fahrradfahrer auf, welche mit dem Mobiltelefon telefonierten während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. Die Verkehrsteilnehmer erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige von jeweils 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg. Alle Verkehrsteilnehmer zeigten sich bei der Kontrolle einsichtig und wollen ihr Verhalten in Zukunft ändern.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.