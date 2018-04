Polizeidirektion Worms / Suche nach Verkehrsunfallbeteiligten

Suche nach Verkehrsunfallbeteiligten

Gauersheim - Am Freitag, den 13.04.2018 gegen 19:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Gauersheim, auf Höhe der Hausnummer 13 zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich weil er dem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte, streifte der Fahrer mit seinem PKW beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug, entfernte sich von der Unfallstelle und bemerkte erst am nächsten Morgen den Unfallschaden. Gesucht wird nun das entgegenkommende Fahrzeug, bei welchem es sich um ein Montagefahrzeug handeln könnte, sowie das geparkte Fahrzeug, vermutlich ein weißes Sportcoupé.

