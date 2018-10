Polizeidirektion Worms / Taschendiebstahl

Taschendiebstahl

Worms - Gegen 11:00 Uhr am Dienstagmorgen wurde eine 83-jährige Wormserin Opfer eines Taschendiebstahls. Sie befand sich im Modemarkt Adler in der Kaiser Passage Worms. In ihrer Handtasche, die sie am Körper trug, befand sich ihre Geldbörse. Diese wurde in einem günstigen Moment von einer bislang unbekannten Täterin entwendet. Die Geschädigte bemerkte dies unmittelbar nach der Tat, lief der Frau hinterher und sprach sie an. Auf Aufforderung ließ die mutmaßliche Täterin sie in eine leere Handtasche blicken. Sie dürfte die Beute unmittelbar nach der Tat einer Komplizin übergeben haben. Hinweise nimmt die Polizei Worms entgegen.

