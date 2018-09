Polizeidirektion Worms / Torhüter nach Blitzschlag verstorben

Torhüter nach Blitzschlag verstorben

Spiesheim - Am späten Abend des 31.08.2018 erlag der am 29.08.2018 vom einem Blitzschlag auf dem Sportplatz in Spiesheim getroffene Torhüter seinen Verletzungen.

