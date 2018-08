Polizeidirektion Worms / Trunkenheitsfahrt mit Liebeskummer ...

Trunkenheitsfahrt mit Liebeskummer endet in Fachklinik

Worms - Eine 34-jährige Wormserin leistete am frühen Sonntag, kurz vor halb drei Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem sie betrunken mit dem Auto unterwegs war. Zeugen meldeten, dass die Frau mit ihrem PKW die Straße am Marktplatz befuhr und das Fahrzeug auf deren Höhe stoppte. Mit Alkoholfahne berichtete sie den drei Passanten von ihrem Liebeskummer wegen ihrem Freund. Die hinzugerufenen Polizeibeamten versuchten zunächst die aufgebrachte Frau zu beruhigen, als diese plötzlich versucht einen Zeugen tätlich anzugreifen. Dies konnte verhindert werden, woraufhin sie die Beamten beleidigt, bespuckt und versucht zu treten. Infolge ihrer Verfassung erfolgte schließlich eine Unterbringung in einer Fachklinik. Eine Blutprobe wurde entnommen.

