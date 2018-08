Polizeidirektion Worms / Unfall mit Verletzten

Unfall mit Verletzten

Eisenberg (Pfalz) - In der Nacht zum Samstag kam es gegen 02:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg (Pfalz). Der Fahrzeugführer war zuvor mit seinem Pkw vor einem Streifenwagen geflüchtet, nachdem der Fahrer erkannt hatte, dass die Streife wendete, um ihn möglicherweise zu kontrollieren. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Fahrzeugführer in Richtung des Kreisverkehrs Kerzenheimer Straße/ Konrad-Adenauer-Straße. Dort verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er von der Fahrbahn abkam und auf der Mittelinsel des Kreisverkehrs an einem Baum zum Stehen kam. Der 23-jährige Fahrer flüchtete zu Fuß und ließ seinen 30-jährigen Beifahrer eingeklemmt und verletzt im Fahrzeug zurück. Der Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Fahndung nach dem vermutlich alkoholisierten Fahrzeugführer verlief bisher negativ.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352/911-0 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.