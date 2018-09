Polizeidirektion Worms / Unfallflucht auf einem Parkplatz im ...

Unfallflucht auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet

Alzey - Am 30.08.2018, gegen 14:15 Uhr, parkte eine 37 jährige Frau aus Nack mit ihrem 1er BMW in Alzey auf dem Parkplatz der Diskothek A 61 in der Karl-Heinz-Kipp-Straße. Als sie gegen 14:25 Uhr zu ihrem Auto zurück kam stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verkehrsunfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alzey unter Tel.: 06731-911-0 zu melden.

