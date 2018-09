Polizeidirektion Worms / unfallflüchtiger schwarzer Sportwagen ...

unfallflüchtiger schwarzer Sportwagen gesucht

Alzey - Am 22.09.2018 fährt gegen 11.00h ein schwarzer Sportwagen in Dittelsheim-Heßloch durch die Raiffeisenstr.. Dabei überholt er eine 38jährige in Dittelsheim-Heßloch wohnende Radfahrerin. Durch das zu dichte Überholen stürzt die Frau zu Boden und verletzt sich am rechten Ellenbogen. Der Fahrer des schwarzen Sportwagens fährt weiter.

