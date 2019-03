Polizeidirektion Worms / Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf ...

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf ein parkendes Fahrzeug aufgefahren

Wörrstadt - Am Mittwoch, den 20.03.2019 um 06:30 Uhr meldete eine Augenzeugin in 55291 Saulheim, in der der Ober-Saulheimer Straße, einen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer auf einen parkenden PKW aufgefahren sein soll. Als die Streifenbesatzung vor Ort eintraf war schnell klar, dass der 29-jährige Unfallverursacher aus Saulheim erheblich alkoholisiert und unter Drogeneinwirkung war. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 29-jährige Mann erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. Die Unfallaufnahme endete mit einer Blutprobe auf der Polizeidienststelle. Die Fahrerlaubnis wurde vorläufig entzogen und der Führerschein sichergestellt.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt

Telefon: 06732 911-100 www.pwwoerrstadt@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -