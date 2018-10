Polizeidirektion Worms / Verbrennen von Grünschnitt ohne ...

Verbrennen von Grünschnitt ohne Genehmigung

Kirchheimbolanden - Nachdem von mehreren Verkehrsteilnehmern Qualm in der Straße "An den Kappesgärten" in Kirchheimbolanden gemeldet wurde, konnte von der eingesetzten Streifenbesatzung festgestellt werden, dass ein Kleingartenbetreiber seinen Grünabfall verbrannte. Wir weisen in diesem Zusammenhang daraufhin, dass für das Verbrennen eine Genehmigung der Verbandsgemeindeverwaltung erforderlich ist oder der Abfall direkt an den davor vorgesehenen Grünabfallentsorgungsstellen entsorgt wird. Da keine Genehmigung vorlag, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Ein Schaden entstand nicht.

