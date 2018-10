Polizeidirektion Worms / Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Göllheim - Am Donnerstag, dem 04.10.2018, sollte gegen 15:30 Uhr ein schwarzer Fiat Punto im Habsburger Ring in Göllheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer flüchtete jedoch mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Schillerstraße, Altstraße, Kloster-Rosenthal-Straße und Gutenbergstraße. Am Fiat waren rote Kennzeichen und eine auffällige, vierflutige Abgasanlage montiert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die das flüchtende Fahrzeug gesehen haben und die beiden Fahrzeuginsassen beschreiben oder identifizieren können.

