Polizeidirektion Worms / Verkehrskontrollen

Verkehrskontrollen

Alzey - Am Mittwoch, 25.04.2018, führte die Polizei Kontrollen in Alzey durch. Im Focus stand das Verhalten der Abbieger von der St.-Georgen-Straße in die Kaiserstraße. Trotz der eindeutigen Beschilderung, welche das Abbiegen nach rechts in Richtung Ernst-Ludwig-Straße vorschreibt, fallen doch immer häufiger einzelne Verkehrsteilnehmer auf, die ihre eigenen Interessen über die Straßenverkehrsordnung setzen und nach links in Richtung Finanzamt abbiegen. Innerhalb einer Stunde konnten 10 der genannten Verstöße festgestellt und Verwarnungsverfahren eingeleitet werden. Zusätzlich konnten noch drei weitere Verkehrsverstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt und Handy am Ohr festgestellt werden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey Tel.: 06731/911-256 pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.