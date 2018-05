Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Göllheim - Am 23.05.18, gegen 11:45 h ereignete sich auf der B 47 ein Verkehrsunfall. Ein 38 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die B 47, aus Richtung Weitersweiler, in Richtung Eisenberg. Im Bereich der Einmündung Dreisen überholte er einen Lkw und kollidierte mit einem Pkw, der auf der Linksabbiegerspur stand. die 30 Jahre alter Fahrerin wurde durch den Aufprall verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352/911-0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.