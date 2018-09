Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Eisenberg - Am 20.09.18, gegen 21:43 h ereignete sich auf der K 76, Gemarkung Steinborn ein Verkehrsunfall. Eine 27 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw die K 76 von Steinborn in Richtung Kerzenheim. Ein weiterer Pkw fuhr in entgegengesetzter Richtung. Dieser kam zu weit nach links. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Audi entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem unfallverursachenden Auto handelt es sich um einen dunklen Audi. Der linke Außenspiegel dürfte beschädigt sein. Mehr ist nicht bekannt. Zeugen melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

