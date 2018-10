Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Kerzenheim - Am frühen Abend des 13.10.18 ereignete sich in der Eisenberger Straße in Kerzenheim ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Eisenberger Straße in Richtung Eisenberg. Als der Fahrer ausscherte, um an einem ordnungsgemäß, am Fahrbahnrand geparkten PKW vorbeizufahren, übersah er ein entgegenkommendes, bevorrechtigtes Traktorgespann und kollidierte mit diesem. Die beiden Fahrer und deren jeweilige Beifahrer zogen sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.