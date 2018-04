Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall bei Wörrstadt

Verkehrsunfall bei Wörrstadt

Wörrstadt - Am Mittwoch, 25.04.2018, 17.00 Uhr, ereignete sich bei Wörrstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Transporter überholte auf der B420 zwischen der Autobahnabfahrt Wörrstadt und dem Gewerbegebiet entgegen einem vorhandenen Überholverbot einen langsam fahrenden Traktor. Aus diesem Grund musste ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 54-jähriger Motorradfahrer aus Mannheim stark abbremsen. Auf der regennassen Fahrbahn kam der Fahrer zu Fall und verletzte sich. Der Transporter fuhr einfach weiter. Während der Unfallaufnahme wurde die Sperrung der B420 für den Einsatz des Rettungshubschraubers erforderlich. Der Mannheimer kam in ein Krankenhaus nach Mainz. Die Polizei Wörrstadt bittet um Zeugenhinweis zu dem flüchtigen Fahrzeug unter 06732/9110.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey Tel.: 06731/911-256 pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.