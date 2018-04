Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall in Alzey

Verkehrsunfall in Alzey

Alzey - Am Donnerstag, den 19.04.2018, ereignete sich gegen 09.45 Uhr, ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall in Alzey. Eine 78-Jährige aus Alzey befuhr in ihrem PKW den Parkplatz in der Ostdeutschen Straße und suchte nach einer freien Parktasche. Hierbei geriet sie in einen Konflikt mit einer in einem PKW entgegenkommenden 38-Jährigen aus Erbes-Büdesheim. Die Erbes-Büdesheimerin versuchte noch auszuweichen, dennoch touchierte sie die Alzeyerin an der Seite. Anschließend stieß die Alzeyerin gegen einen geparkten PKW und schob diesen seitlich gegen zwei weitere geparkten PKW. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 15.000EUR.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Alzey Tel.: 06731/911-256 pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.