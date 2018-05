Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall infolge Alkoholgenusses

Verkehrsunfall infolge Alkoholgenusses

Worms-Abenheim, Westhofener Straße/L425 - Der 64-jährige PKW-Fahrer befährt am Abend des 25.05.2018, gegen 22:10 Uhr, die Westhofener Straße/L425 von Westhofen kommend in Richtung Worms-Abenheim. Im fast geradeaus führenden Straßenverlauf kommt der Mann mehrfach nach links von der Fahrbahn ab und überfährt, bzw. beschädigt drei Leitpfosten. Schlussendlich verliert er kurz vor der Ortseinfahrt nach Abenheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallt alleinbeteiligt. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und wird von der Unfallstelle abgeschleppt. Der 64-jährige Mann trägt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon und wird nach einer ersten medizinischen Versorgung in einem nahliegenden Krankenhaus wieder nach Hause entlassen. Allerdings verlässt den Fahrzeugführer das Glück, als ein während der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,67 Promille ergibt. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird in der Folge sichergestellt.

