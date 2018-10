Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall mit Leidhtverletzten ...

Verkehrsunfall mit Leidhtverletzten durch tiefstehende Sonne

Kerzenheim - Am Samstag, den 13.10.2018 befährt ein 63jähriger Kerzenheimer mit seinem PKW die Eisenberger Straße Richtung Ortsausgang. Am rechten Fahrbahnrand ist ein Kleinbus ordnungsgemäß geparkt und der 63jährige schert aus, um an dem Parker vorbei zu fahren. Durch die tiefstehende Sonne übersieht er dabei, dass ihm ein Traktor mit Anhänger entgegenkommt. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Traktorgespann. Bei diesem Zusammenstoß verletzen sich zwei Personen in dem PKW und zwei Personen in dem Traktor leicht in Gestalt von Kratzern, Abschürfungen und Schmerzen. Zur Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle musste die Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden und die Feuerwehren Kerzenheim und Eisenberg zur Unterstützung gerufen werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

