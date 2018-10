Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Worms, B9, AS Flugplatz - Der 48-jährige LKW-Führer befährt mit seinem Sattelschlepper die rechte von zwei Fahrspuren der B9 von Ludwigshafen kommend in Richtung Worms. Der 45-jährige PKW-Führer befährt die B9 in die gleiche Richtung auf der linken Fahrspur. Kurz hinter der Anschlussstelle Flugplatz will der 48-jährige ein langsamer fahrendes Fahrzeug überholen. Hierbei kommt es zur Kollision mit dem PKW des 45-jährigen Geschädigten. Der genaue Unfallhergang kann bisher nicht abschließend geklärt werden. Der PKW gerät ins Schleudern, stößt frontal gegen eine Leitplanke und fängt Feuer. Der Brand kann durch Ersthelfer noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Der PKW-Führer wird bei dem Verkehrsunfall schwer, allerdings nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von geschätzten 11.000 EUR. Die Fahrbahn der B9 in Richtung Worms wurde aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme und Aufräumarbeiten für ca. 1 Stunde voll gesperrt.

