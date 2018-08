Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kradfahrern

Gundheim - Ein 16 jähriger Frankenthaler und ein 21 jähriger Wormser fuhren gegen 16:50 mit ihren Motorrädern von Gundheim in Richtung Worms-Abenheim. An einem Feldweg wollte der 16 jährige Frankenthaler nach links in diesen einbiegen. Der 21 jährige Wormser bemerkte das abbremsende Motorrad vor ihm zu spät. Trotz des Versuchs zu bremsen fuhr der Wormser dem Frankenthaler auf. Aufgrund der hohen Aufprallgeschwindigkeit verletzten sich beide Motorradfahrer schwer. Der 16 jährige Frankenthaler wurde ins Klinikum Worms eingeliefert, der 21 jährige Wormser wurde mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen geflogen. Über die genauen Verletzungen kann bisher keine Auskunft gegeben werden, lediglich bekannt ist, dass beide sehr schwer verletzt sind.

Die K 39 zwischen Gundheim und Worms-Abenheim wurde zur Unfallaufnahme mit Unterstützung der Freiwilligenfeuerwehr Gundheim und Bermersheim bis 19:45 Uhr voll gesperrt.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-911-0 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -