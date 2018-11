Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter ...

Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter gesucht

Kirchheimbolanden - Am Donnerstagstagabend, gegen 20:30 Uhr, kam es in Kirchheimbolanden zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Gartenstraße aus Richtung Uhlandstraße kommend in Fahrtrichtung Vorstadt. Hierbei streifte er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Ohne sich die erforderlichen Fahrzeugdaten des geparkten PKWs zu merken, entfernte sich der Verursacher anschließend von der Örtlichkeit, um die Polizei über den Unfall zu informieren. Im Nachgang konnte das geparkte und vermutlich beschädigte Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden darum gebeten, sich bei der PI Kirchheimbolanden zu melden.

