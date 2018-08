Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall unter ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte

Stein-Bockenheim - In der Nacht von Samstag, 25.08.2018 auf Sonntag, 26.08.2018 gegen 02:39 Uhr kam es in der Mörsfelder Straße in Stein-Bockenheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei touchierten sich zwei PKW im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln. Bei Klärung des Unfallhergangs kann der Geschädigte, beim 31-jährigen Unfallverursacher aus Berlin, Alkoholgeruch wahrnehmen. Auf Grund dessen verständigte dieser die Polizei. Hiernach versuchte der Berliner zu Fuß zu flüchten, was der Geschädigte verhindern konnte. Dabei kam es jedoch zu einer Rangelei zwischen den beiden unfallbeteiligten Personen. Bei Eintreffen der Streife wurden beide Personen noch auf dem Boden liegend angetroffen. Nach kurzer Abklärung sollten dem nunmehr Beschuldigten 31-jährigen Mann aus Berlin, Handfesseln angelegt werden. Dabei kam es zu einer Widerstandshandlung und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, die dadurch jedoch nicht verletzt wurden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Deswegen wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen den Berliner wurden diverse Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Auf seinen Führerschein wird er erst einmal eine gewisse Zeit verzichten müssen.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-9110 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.