Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Worms - Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Worms war in der Nacht zum 12.10.18 mit seinem Fahrzeug in der Renzstraße in Worms unterwegs. Als er in die Siegfriedstraße abbiegen will, kommt er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße nach links ab, kollidiert mit mehreren Pollern und kommt mit seinem Fahrzeug auf einem dieser zum Stehen. Verletzt wurden er und sein Beifahrer glücklicherweise nicht. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei Atemalkohol fest. Ein Test brachte es an den Tag: 1,05 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Auf seinen Führerschein wird der junge Mann nun einige Zeit verzichten müssen.

