Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

KIrchheimbolanden - Am 24.08.18, gegen 11:31Uhr, ereignete sich in der Marnheimer Straße in Kirchheimbolanden eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Kirchheimbolanden (06352-9110) zu melden.

