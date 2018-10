Polizeidirektion Worms / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden - Eine 35jährige Frau aus Zweibrücken muss mit ihrem PKW am Sonntag, den 14.10.2018 um 10.10 Uhr an der Ampelanlage an der Kreuzung L401/L398 in Höhe der Ziegelhütte in Fahrtrichtung Marnheim anhalten, weil die Ampel für sie Rot zeigt. Ein dunkler Kleinwagen, besetzt mit drei etwa 20 Jahre alten Personen fährt auf den PKW der Zweibrückerin auf. Nachdem beide Fahrzeugführer die Warnblinkanlage ihres PKW eingeschaltet haben, fahren sie an den rechten Fahrbahnrand. Während die 35jährige dort anhält, fährt der Fahrer des Kleinwagens aber in Richtung Marnheim weiter und flüchtet von der Unfallstelle. Am PKW der Geschädigten ist ein Schaden von etwa 1500,- EUR entstanden. Der flüchtige PKW müsste einen Schaden im Frontbereich aufweisen.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911-0 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.