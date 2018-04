Polizeidirektion Worms / Verletztes Kind

Verletztes Kind

Alzey - Am Montag, 23.04.2018, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Alzey, in der Straße Am Wall. Ein 9-Jahre alter Junge befuhr auf seinem Fahrrad die Straße am Wall in Richtung Schloss und durchfuhr den verschwenkten Einmündungsbereich der Amtsgasse. Hier geriet das Kind aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit in Konflikt mit einem in der Straße am Wall fahrenden PKW. Das Kind touchierte die Fahrertür des PKW und kam zu Fall. Hierbei zog es sich Schürfwunden zu.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey Tel.: 06731/911-256 pialzey@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.