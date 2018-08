Polizeidirektion Worms / Versuchter Mofadiebstahl

Versuchter Mofadiebstahl

Worms - Ein Zeuge beobachtete am 27.08.2018 gegen 14:00 Uhr, wie eine männliche Person versuchte, sein unverschlossenes Mofa mittels Wegschieben zu entwenden. Er konnte dies verhindern und stellte sein Mofa zurück in den Hof einer Gaststätte, in der er sich gerade aufhielt. Als der Täter sich erneut dem Mofa näherte, verständigte der Besitzer die Polizei. Diese konnte den Täter im Nahbereich stellen. Es handelt sich um 28 jährigen polizeibekannten Mann aus Worms.

Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt. Weiterhin führte er Betäubungsmittelutensilien mit sich. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde der Täter einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

