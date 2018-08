Polizeidirektion Worms / Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Worms - Am Samstag, gegen 19:30 Uhr wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der B9, Abfahrt Gimbsheim vier Personen verletzt. Eine 26-jährige Frau aus Gimbsheim wollte von der B9 nach links auf die L437 in Richtung Gimbsheim abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang der aus Richtung Worms entgegenkommenden 50-jährigen Fahrerin eines Smart und es kam zu Unfall. Die Smartfahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die BGU-Klinik Ludwigshafen geflogen werden. Die drei Insassen im Golf erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B9 wurde während der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Mainz gesperrt.

