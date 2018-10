Polizeidirektion Worms / Vorfahrt missachtet

Vorfahrt missachtet

Worms - Am gestrigen Mittwoch befährt ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Gundersheim gegen 11:30 Uhr die Gimbsheimer Straße in Alsheim und möchte nach rechts in die L 438 einbiegen. Hierbei beachtet er aus nicht ersichtlichen Gründen nicht die Vorfahrt eines 73-jährigen Pkw Fahrers aus Gimbsheim. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise werden alle Beteiligten nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

