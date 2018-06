Polizeidirektion Worms / Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte

Vorfahrt missachtet: Zwei Schwerverletzte

Worms - Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr wurden zwei Personen bei einem Unfall schwer verletzt. Die Ampelanlage an der Kreuzung Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße / Höhenstraße war ausgefallen, als ein 35-jähriger Wormser mit seinem PKW von der Dr.-Carl-Sonnenschein-Straße in die Kreuzung Richtung WO-Leiselheim einfuhr. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links nahenden PKW und prallte gegen die Beifahrerseite. Die 50-jährige Wormserin, wie auch der Wartepflichtige wurden hierbei schwer verletzt und ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden von ca. 15.000 EUR. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

