Polizeidirektion Worms / Westhofen, L425 aus Worms-Abenheim ...

Westhofen, L425 aus Worms-Abenheim kommend

Worms - Am 27.10.2018 befährt gegen 21:40h ein 32jähiger Wormser mit seinem PKW die L425 von Worms-Abenheim kommend in Richtung Westhofen. Kurz vor Westhofen kommt er dabei in einer Kurve ins Schlingern, verliert die Kontrolle über den Wagen, kommt nach links von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach im Acker. Der Fahrer verletzt sich dabei nur leicht. Jedoch hat er nach Feststellungen der unfallaufnehmenden Beamten viel zuviel Alkohol getrunken. Der Promilletest ergibt einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Führerschein ist weg; ein Strafverfahren ist eingeleitet.

