Polizeidirektion Worms / Widerstand

Widerstand

Worms - Passanten riefen in der Nacht zum Sonntag die Polizei, weil ein Mann von einem Fenster in der Friedrich-Ebert-Straße in Worms mit einer Pistole auf eine Passantin zielen würde. Vor Ort konnten die Beamten einen 25-jährigen Mann feststellen, der sich vehement gegen seine Durchsuchung wehrte und versuchte, auf die Beamten einzuschlagen. Daher wurden ihm Handfesseln angelegt und die Ingewahrsamnahme eröffnet. Als er in den Streifenwagen gebracht wurde, gebärdete er sich so wild, dass es ihm gelang, die hintere Scheibe des Dienstfahrzeuges einzutreten. Hierbei wurde ein Beamter leicht durch Glassplitter am Auge verletzt, er musste nach Erstversorgung im Klinikum Worms in der Augenklinik der Uni-Klinik Mainz behandelt werden, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Dem Randalierer wurde eine Blutprobe entnommen, Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Sachbeschädigung wurden gefertigt. Die von dem Zeugen beschriebene Schusswaffe konnte weder bei ihm noch in der Wohnung aufgefunden werden. Sichergestellt wurden jedoch drei Messer. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der 25-Jährige in eine Fachklinik verbracht, in der er sich zur Zeit noch befindet.

