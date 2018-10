Polizeidirektion Worms / Wörrstadt, Kreisel ...

Wörrstadt, Kreisel Friedrich-Ebert-Straße; Unbekannter Autofahrer nimmt einem 16-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt und flüchtet nach dem Unfall

Wörrstadt -

Am Sonntag, den 07.10.2018 um 14:57 Uhr ereignete sich in Wörrstadt, Friedrich-Ebert-Straße, Bereich des Kreisels in Höhe des Netto Marktes, ein Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen 1-er BMW und einem schwarzen Motorrad. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Wörrstadt fuhr aus Richtung Bahnhofstraße in den Kreisel ein und wollte diesen in Richtung Westspange verlassen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der unbekannte Fahrer/Alleininsasse (Beschreibung: ca. 20-40 Jahre alt, kurze dunkle Haare, drei Tage Bart, mitteleuropäischer Typ, sprach akzentfrei Deutsch) des schwarzen 1-er BMW über die Friedrich-Ebert-Straße ebenfalls in den Kreisel ein und wollte diesen auch in Richtung Westspange verlassen. Hierbei nahm der BMW Fahrer dem Motorradfahrer die Vorfahrt. Dadurch kollidierte der 16-jährige Motorradfahrer frontal mit der Fahrertür und Außenspiegel des schwarzen 1-er BMW. Zum Glück wurde der 16-jährige hierdurch nicht verletzt. Laut der Aussagen des Motorradfahrers und Augenzeugen soll an der Fahrertür und Außenspiegel des BMW ein deutlicher Schaden entstanden sein. Die beiden Unfallbeteiligten verständigten sich kurz und man wollte auf den benachbarten Netto Parkplatz abfahren. Der BMW Fahrer fuhr auch auf diesen ab, wechselte mit dem Unfallgegner ein paar Worte, drehte dort eine Runde und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle über die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Stadtmitte Wörrstadt. Der 16-jährige Motoradfahrer und die anwesenden Augenzeugen konnten lediglich einen Teil des Kennzeichens des flüchtigen BMW ablesen: AZ-.... Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Tatfahrzeug/Täter nicht festgestellt werden. Unfallspuren konnten am Unfallort sichergestellt werden. Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Wörrstadt (Tel.: 06732 / 911-0) zu melden.

