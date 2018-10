Polizeidirektion Worms / Wohnungsbrand mit leicht verletzter ...

Wohnungsbrand mit leicht verletzter Person

Worms - Am Samstag, dem 20.10.2018, gegen 13.50 Uhr, kam es in der Zollhausstraße in Worms-Horchheim zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hierbei erlitt die 55-jährige Bewohnerin eine leichte Rauchvergiftung, die ambulant behandelt werden musste. Weitere Anwohner kamen nicht zu Schaden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Worms gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen war eine unbeaufsichtigt brennende Kerze auf dem Balkon der Auslöser. Die Flammen griffen dann von dort aus auf die Wohnung über. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.