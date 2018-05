Polizeidirektion Worms / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Worms - Zwischen Freitag und Montag brach ein unbekannter Täter in die Erdgeschoss-Wohnung eines Dreifamilienhauses in der Siegfriedstraße in Worms ein. Er gelangte über den Garten auf das Anwesen, hebelte zunächst die Tür des Wintergartens sowie ein Fenster zum Wohnzimmer auf. Nachdem er alle Räume durchwühlt hatte, entwendete der Täter ein Silberbesteck sowie einen Laptop, Gesamtwert circa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06241-8520.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241-852-120 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.