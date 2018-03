Polizeidirektion Worms / Wohnungseinbruchsdiebstahl

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Worms - Am 16.03.2018, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Mettenheim in der Straße Schlossbergring ein. Im Haus wurden sämtliche Räume, wie Schlaf- und Kinderzimmer, nach Wertsachen durchwühlt. Es wurden ca. 700 Euro Bargeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06241 852 0 entgegen.

