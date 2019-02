Polizeidirektion Worms / Wohnwagen abgebrannt

Wohnwagen abgebrannt

Offstein - Ein Wohnwagen, der als Unterstellmöglichkeit für Gartengerätschaften genutzt wurde, geriet am Freitag, 16.02.2019, gegen 07:00 Uhr in Offstein aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr brannte der Wohnwagen komplett nieder. Da der Wohnwagen nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, kann ein technischer Defekt wohl ausgeschlossen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro.

