Polizeidirektion Worms / Worms - PKW fährt in geschlossene ...

Worms - PKW fährt in geschlossene Bahnschranke

Worms - Am gestrigen Mittwoch, gegen 13:20 Uhr achtete ein 78-jähriger Wormser nicht das Rotlicht des Bahnübergangs der Alzeyer Straße in Worms-Pfiffligheim und verursachte einen Verkehrsunfall. Der Mann war mit seinem PKW auf dem Weg nach Worms-Pfeddersheim und fuhr trotz rotem Lichtzeichen und sich senkender Bahnschranke über den Bahnübergang. Bei der Kollision mit der Schranke brach diese ab, die Front- und Seitenscheibe des PKW zersplitterte. Hierbei erlitt der Fahrer oberflächliche Verletzungen am Arm. Es kam zu keiner Gefährdung des Bahnverkehrs, dennoch zu kurzzeitiger Beeinträchtigung.

OTS: Polizeidirektion Worms newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117702 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117702.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-140 www.polizei.rlp.de/pd.worms

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -