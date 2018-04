Polizeidirektion Worms / Zu schnell - Verkehrsinsel überfahren

Zu schnell - Verkehrsinsel überfahren

Worms - Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr ein 44-jähriger Autofahrer am gestrigen Dienstag gegen 22:00 Uhr durch die Güterhallenstraße. Dies wurde dem in Worms wohnhaften Mann am Kreisverkehr an der Von-Steuben-Straße zum Verhängnis. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und den Gehweg und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen. Sein Auto wurde so schwer beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Teile der Verkehrsinsel und eine Hecke wurden ebenfalls beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

