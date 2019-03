Polizeiinspektion Alzey / Fußgänger auf der Landstraße

Fußgänger auf der Landstraße

Framersheim - Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Montag, 25.03.2019, gegen 20.00 Uhr, eine auf der Landstraße 406 zwischen Schafhausen und Framersheim herumtorkelnde Person. Der wohnsitzlose 22-Jährige konnte in Höhe von Framersheim von einer Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bei dem Mann ein weißes Pulver festgestellt, welches ursächlich für seinen verwirrten Zustand sein dürfte. Darüber hinaus hatte der Mann noch einen offenen Haftbefehl und verbrachte die Nacht in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion.

