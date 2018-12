Polizeiinspektion Alzey / Schwerer Verkehrsunfall in Wörrstadt

Schwerer Verkehrsunfall in Wörrstadt

Wörrstadt - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 05.12.2018, in Wörrstadt. Ein 88-Jähriger aus Wörrstadt befuhr die K16 in Richtung Rommersheim und bog nach links in die Straße Am Schwimmbad ab. Hierbei missachtete der den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 51-Jährigen Wörrstädterin. Die PKW stießen frontal zusammen. Hierbei wurde die 51-Jährige leicht und eine 20-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Beide kamen in ein Mainzer Krankenhaus. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die K16 musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

